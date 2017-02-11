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Бразилец Сильва проходит просмотр в «Гомеле»
11.02.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко рассказал о проходящем просмотр в команде бразильце Кристиане Сильве.
– Этот игрок сейчас находится у нас на просмотре. Ему пока тяжело адаптироваться: по сути, человек вчера впервые в жизни увидел снег. Он выступал за бразильские клубы, а недавно
Об игровой карьере этого футболиста известно очень мало. Кристиан никогда не выступал в иностранных футбольных чемпионатах. Начинал свою карьеру в ФК «Перана», который выступает в бразильской «Лиге B». В дальнейшем в футбольной карьере игрока числятся такие клубы, как: ФК «Сианорт», ФК «Арапонгас», ФК «Атлетико», ФК «Арагуаина» и ФК «Рондонполис». Большая часть этих футбольных клубов выступает в чемпионатах бразильских штатов.
Напомним, с «Гомелем» также
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко рассказал о проходящем просмотр в команде бразильце Кристиане Сильве.
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