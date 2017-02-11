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Мартен Фуркад: «Жду, что после примирения с Шипулиным русские пригласят меня выпить водки»
11.02.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как прошло примирение с россиянином Антоном Шипулиным.
Напомним, что после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин отказался пожимать Фуркаду руку на подиуме, после чего француз ушел с цветочной церемонии.
«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова.
Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было.
На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что русские пригласят меня выпить водки», – сказал Фуркад.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как прошло примирение с россиянином Антоном Шипулиным.
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