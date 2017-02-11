﻿ Мартен Фуркад: «Жду, что после примирения с Шипулиным русские пригласят меня выпить водки». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мартен Фуркад: «Жду, что после примирения с Шипулиным русские пригласят меня выпить водки»

11.02.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как прошло примирение с россиянином Антоном Шипулиным.

Напомним, что после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин отказался пожимать Фуркаду руку на подиуме, после чего француз ушел с цветочной церемонии.

«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова.

Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было.

На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что русские пригласят меня выпить водки», – сказал Фуркад.

«Мы не пришли к компромиссу, но помирились». Рукопожатие Фуркада и Шипулина

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как прошло примирение с россиянином Антоном Шипулиным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бенедикт Долль выиграл спринт ЧМ по биатлону в Хохфильцене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика