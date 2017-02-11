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Товарищеские матчи. БАТЭ встречается с «Черноморцем», «Крумкачы» против «Славии » и другие матчи
12.02.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
БАТЭ – Черноморец Украина
12 февраля, 17:00
Крумкачы – Славия
12 февраля, 17:00
Локомотив – Витебск-2
12 февраля, 16:00
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Товарищеские матчи БАТЭ – Черноморец Украина 12 февраля, 17:00 Крумкачы – Славия 12 февраля, 17:00 Локомотив – Витебск-2 12 февраля, 16:00.
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