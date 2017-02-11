Экс-полузащитник «Белшины» Ярослав Богунов требует клуб вернуть деньги.

«Белшина», верни деньги, хватит уже кидать людей. Всем, кто собрался вылететь с «Белшиной» во вторую лигу, хочу сказать – бегите оттуда быстрее.

Если хотите увидеть самых гнилых и лживых людей, приезжайте в «Белшину», там их много! Бухгалтеру отдельный привет, не ожидал, что он лицемер», – написал Богунов в своем twitter.