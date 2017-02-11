﻿ Ярослав Богунов: «Если хотите увидеть самых гнилых и лживых людей, приезжайте в «Белшину», там их много». 21.by
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Ярослав Богунов: «Если хотите увидеть самых гнилых и лживых людей, приезжайте в «Белшину», там их много»

12.02.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник «Белшины» Ярослав Богунов требует клуб вернуть деньги.

«Белшина», верни деньги, хватит уже кидать людей. Всем, кто собрался вылететь с «Белшиной» во вторую лигу, хочу сказать – бегите оттуда быстрее.

Если хотите увидеть самых гнилых и лживых людей, приезжайте в «Белшину», там их много! Бухгалтеру отдельный привет, не ожидал, что он лицемер», – написал Богунов в своем twitter.

Ранее сообщалось, что Богунов продолжит карьеру в «Нафтане».

 
 
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Экс-полузащитник «Белшины» Ярослав Богунов требует клуб вернуть деньги.

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