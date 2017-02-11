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Ярослав Богунов: «Если хотите увидеть самых гнилых и лживых людей, приезжайте в «Белшину», там их много»
12.02.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник «Белшины» Ярослав Богунов требует клуб вернуть деньги.
«Белшина», верни деньги, хватит уже кидать людей. Всем, кто собрался вылететь с «Белшиной» во вторую лигу, хочу сказать – бегите оттуда быстрее.
Если хотите увидеть самых гнилых и лживых людей, приезжайте в «Белшину», там их много! Бухгалтеру отдельный привет, не ожидал, что он лицемер», – написал Богунов в своем twitter.
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Ярослав Богунов: «Если хотите увидеть самых гнилых и лживых людей, приезжайте в «Белшину», там их много»
Экс-полузащитник «Белшины» Ярослав Богунов требует клуб вернуть деньги.
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