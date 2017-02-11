﻿ ЧМ-2017. Гонка преследования. Долль отправится на дистанцию первым, Йоханнес Бо – 2-м, Мартен Фуркад – 3-м, Бочарников – 45-м. 21.by
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ЧМ-2017. Гонка преследования. Долль отправится на дистанцию первым, Йоханнес Бо – 2-м, Мартен Фуркад – 3-м, Бочарников – 45-м

12.02.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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12 февраля в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону пройдет мужской пасьют. За Беларусь побежит Сергей Бочарников.

Дата проведения
12 февраля, 17.00
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Бенедикт Долль
2  Йоханнес Бо
3  Мартен Фуркад
4  Лоуэлл Бэйли
5  Ондржей Моравец
6  Красимир Анев
7  Юлиан Эберхард
8  Уле Эйнар Бьорндален
9  Симон Шемп
10  Евгений Гараничев
11  Антон Синапов
12  Арнд Пайффер
13  Владимир Илиев
14  Тарьей Бо
15  Марио Дольдер
16  Томаш Хасилла
17  Доминик Ландертингер
18  Доминик Виндиш
19  Серафин Вистнер
20  Корнел Пукьяну
21  Антон Шипулин
22  Симон Эдер
23  Ремус Фаур
24  Ян Савицкий
25  Скотт Гоу
26  Лейф Нордгрин
27  Жан-Гийом Беатрикс
28  Дмитрий Пидручный
29  Каури Кыйв
30  Фредрик Линдстрем
31  Томас Каукенас
32  Кристиан Гоу
33  Клемен Бауэр
34  Адам Вацлавик
35  Симон Дестье
36  Эмиль Хегле Свенсен
37  Эрик Лессер
38  Брендан Грин
39  Шон Доэрти
40  Тим Берк
41  Сергей Семенов
42  Михал Шлезингр
43  Кентен Фильон-Майе
44  Джузеппе Монтелло
45  Сергей Бочарников
46  Томас Бормолини
47  Мартин Отченаш
48  Олли Хииденсало
49  Антон Бабиков
50  Даниэль Мезотич
51   Михаэль Реш
52  Роланд Лессинг
53  Гжегож Гузик
54  Витаутас Строля
55  Беньямин Вегер
56  Лукас Хофер
57  Андрей Расторгуев
58  Александр Жирный
59  Йеспер Нелин
60  Турстейн Стенерсен

 

 
 
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12 февраля в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону пройдет мужской пасьют.

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