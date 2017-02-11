﻿ ЧМ-2017. Гонка преследования. Коукалова стартует первой, Дальмайер – 2-й, Скардино – 25-й, Домрачева – 27-й. 21.by
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ЧМ-2017. Гонка преследования. Коукалова стартует первой, Дальмайер – 2-й, Скардино – 25-й, Домрачева – 27-й

12.02.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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12 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира по биатлону пройдет женская гонка преследования. В составе сборной Беларуси выступят Надежда Скардино, Дарья Домрачева и Ирина Кривко.

Дата проведения
12 февраля, 12.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Габриэла Коукалова (Соукалова)
2  Лаура Дальмайер
3  Анаис Шевалье
4  Лиза Виттоцци
5  Федерика Санфилиппо
6  Ванесса Хинц
7  Мари Дорен Абер
8  Анастасия Кузьмина
9  Селия Эмонье
10  Анастасия Меркушина
11  Селина Гаспарин
12  Кайса Мякяряйнен
13  Тириль Экхофф
14  Анна Магнуссон
15  Ирина Услугина (Трусова)
16  Татьяна Акимова (Семенова)
17  Ева Пускарчикова
18  Анна Фролина (Булыгина)
19  Франциска Хильдебранд
20  Клэр Игэн
21  Доротея Вирер
22  Юлия Джима
23  Лиза Тереза Хаузер
24  Ирина Старых
25  Надежда Скардино
26  Розанна Кроуфорд
27  Дарья Домрачева
28  Жюстин Брезаз
29  Сюзан Данкли
30  Тея Грегорин
31  Паулина Фиалкова
32  Люция Харватова
33  Светлана Слепцова
34  Елена Пидгрушная
35  Лена Хекки
36  Ирина Кривко
37  Ольга Полторанина
38  Магдалена Гвиздонь
39  Моника Хойниш
40  Ханна Оберг
41  Анна Кистанова
42  Эмилия Йорданова
43  Алексия Рунггальдир
44   Шардин Слоф
45  Кайя-Вейен Николайсен
46  Надин Хорхлер
47  Дуня Здоуц
48  Аита Гаспарин
49  Джоанна Рид
50  Байба Бендика
51  Дарья Усанова
52  Тан Цзялинь
53  Кристина Гузик (Палка)
54  Марте Ульсбю
55  Марен Хаммершмидт
56  Муна Брурссон
57  Мари Лаукканен
58  Хильде Фенне
59  Сари Фуруя
60  Катарина Иннерхофер

 

 
 
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12 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира по биатлону пройдет женская гонка преследования.

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