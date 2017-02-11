﻿ ECHL. Фальковский набрал очки в седьмом матче подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ECHL. Фальковский набрал очки в седьмом матче подряд

12.02.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» уступил «Манчестеру» (2:3). Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский отличился заброшенной шайбой, завершил матч с показателем полезности 0, нанес 2 броска.

Роман Дюков в матче не участвовал.

В 37 матчах Фальковский набрал 22 (13+9) очка. Отметим, что в последних 7 играх белорус набрал 13 (8+5) баллов.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» уступил «Манчестеру» (2:3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Черник пропустил 7 мячей в двух последних матчах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика