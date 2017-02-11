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ECHL. Фальковский набрал очки в седьмом матче подряд
12.02.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» уступил «Манчестеру» (2:3). Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский отличился заброшенной шайбой, завершил матч с показателем полезности 0, нанес 2 броска.
Роман Дюков в матче не участвовал.
В 37 матчах Фальковский набрал 22 (13+9) очка. Отметим, что в последних 7 играх белорус набрал 13 (8+5) баллов.
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В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» уступил «Манчестеру» (2:3).
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