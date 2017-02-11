﻿ НБА. 34 очка Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» обыграть в гостях «Оклахома-Сити»;, «Юта» уступила «Бостону» и другие результаты. 21.by
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НБА. 34 очка Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» обыграть в гостях «Оклахома-Сити»;, «Юта» уступила «Бостону» и другие результаты

12.02.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей. Звездный форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт впервые сыграет против бывшей команды «Тандер» на площадке в Оклахома-Сити. Четвертая команда Запада «Юта» примет идущего вторым на Востоке «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Клипперс 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)
Дата проведения
12 февраля, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Батюм (25 + 8 передач), Камински (20 + 8 подборов), Уокер (10), Марв. Уильямс (9), Кидд-Гилкрист (8 + 7 подборов)  старт; Белинелли (17), Лэмб (13), Робертс (0), Пламли (0).
Клипперс
Гриффин (20 + 12 подборов + 8 передач), Риверс (18 + 5 потерь), Редик (10), Мба а Муте (8), Джордан (4 + 16 подборов + 5 потерь)  старт; Кроуфорд (22), Фелтон (9 + 7 подборов), Спейтс (8), Андерсон (6), Джонсон (2).

Индиана – Милуоки 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Майлз (23), Тернер (18 + 6 передач), Джордж (13 + 8 подборов + 5 потерь), Аллен (4), Тиг (2 + 6 передач)  старт; Эллис (18 + 5 потерь), Джефферсон (8), Стаки (6), Серафин (6), Робинсон (2).
Милуоки
Адетокумбо (20 + 8 подборов + 10 передач), Снелл (13), Мэйкер (12), Деллаведова (9), Бизли (7)  старт; Телетович (19), Брогдон (17), Монро (17 + 8 подборов), Вон (2).

Филадельфия – Майами 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)
Дата проведения
12 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Ковингтон (19 + 7 подборов), Ноэл (19), Хендерсон (14), Ильясова (14), Макконнелл (11 + 10 передач)  старт; Шарич (19), Стаускас (11), Холмс (6), Родригес (4), Луваву-Кабарро (0).
Майами
Драгич (30 + 7 потерь), Эллингтон (16), Уайтсайд (12 + 19 подборов), Макгрудер (4), Бэббит (0)  старт; Дж. Джонсон (26), Джонсон (17), Уайт (2), Рид (2).

Хьюстон – Финикс 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)
Дата проведения
12 февраля, 05.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (40 + 8 передач + 8 потерь), Беверли (19 + 10 подборов), Андерсон (16), Ариза (9 + 9 подборов), Капела (9)  старт; Деккер (14), Брюэр (9), Харрелл (8), Макдэниэлс (5), Браун (2), Нене (2 + 7 подборов), Эннис (0).
Финикс
Букер (18), Уоррен (14), Лень (13 + 8 подборов), Крисс (7), Найт (3)  старт; Юлис (13 + 6 передач), Барбоза (12), Дадли (12), Прайс (3), Такер (3), Джонс (2), Уильямс (2).

Кливленд – Денвер 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)
Дата проведения
12 февраля, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Ирвинг (27), Джеймс (27 + 12 передач + 6 потерь), Лав (16 + 9 подборов), Томпсон (13 + 13 подборов), Лиггинс (9)  старт; Корвер (14), Фрай (8), Уильямс (7), Джефферсон (4).
Денвер
Йокич (27 + 13 подборов + 5 потерь), Харрис (16), Чендлер (13), Нельсон (12 + 8 подборов + 8 передач), Артур (3)  старт; Мюррэй (16), Бартон (12), О’Брайант (6), Эрнангомес (4), Мудиай (0), Миллер (0), Бизли (0).

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)
Дата проведения
12 февраля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Уэстбрук (47 + 11 подборов + 8 передач + 11 потерь), Оладипо (20), Адамс (13), Сабонис (9), Роберсон (6 + 11 подборов)  старт; Грант (8), Морроу (5), Ловернь (4), Абринес (2), Пэйн (0), Кристон (0), Коллисон (0).
Голден Стэйт
Дюрэнт (34 + 9 подборов), Карри (26 + 8 подборов + 9 передач), Томпсон (26), МакГи (16), Грин (6 + 8 подборов + 8 передач)  старт; Игудала (8), Ливингстон (6), МакАду (4), Луни (4), Уэбер (0), Кларк (0), Маккоу (0), Джонс (0).

Даллас – Орландо 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)
Дата проведения
12 февраля, 05.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Мэттьюз (20 + 6 передач), Сет Карри (14), Новицки (14), Барнс (8), Уильямс (7)  старт; Феррелл (10 + 7 передач), Бруссино (10), Андерсон (9), Пауэлл (9), Харрис (5), Межри (4 + 15 подборов), Финни-Смит (2).
Орландо
Фурнье (14), Уотсон (10), Ибака (8), Хезонья (7), Вучевич (3 + 10 подборов)  старт; Бийомбо (15 + 7 подборов), Пэйтон (8), Грин (7), Рудеж (5), Огастин (3).

Юта – Бостон 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)
Дата проведения
12 февраля, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (31), Джордж Хилл (22), Гобер (14 + 14 подборов), Инглс (8), Фэйворс (6)  старт; Лайлс (8), Диао (6), Джонсон (4), Беркс (3), Экзам (2), Мак (0).
Бостон
Томас (29), Хорфорд (16 + 9 подборов), Смарт (10), Джонсон (5), Браун (2)  старт; Олиник (19 + 7 подборов), Грин (16), Янг (10), Розир (5), Жеребко (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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