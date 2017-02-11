НБА. 34 очка Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» обыграть в гостях «Оклахома-Сити»;, «Юта» уступила «Бостону» и другие результаты
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В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей. Звездный форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт впервые сыграет против бывшей команды «Тандер» на площадке в Оклахома-Сити. Четвертая команда Запада «Юта» примет идущего вторым на Востоке «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
12 февраля, 01.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(25 + 8 передач),
Батюм (20 + 8 подборов),
Камински (10),
Уокер (9),
Марв. Уильямс (8 + 7 подборов) Кидд-Гилкрист старт;
(17),
Белинелли (13),
Лэмб (0),
Робертс (0). Пламли
Клипперс
(20 + 12 подборов + 8 передач),
Гриффин (18 + 5 потерь),
Риверс (10),
Редик (8),
Мба а Муте (4 + 16 подборов + 5 потерь) Джордан старт;
(22),
Кроуфорд (9 + 7 подборов),
Фелтон (8),
Спейтс (6),
Андерсон (2). Джонсон
Дата проведения
12 февраля, 03.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(23),
Майлз (18 + 6 передач),
Тернер (13 + 8 подборов + 5 потерь),
Джордж (4),
Аллен (2 + 6 передач) Тиг старт;
(18 + 5 потерь),
Эллис (8),
Джефферсон (6),
Стаки (6),
Серафин (2). Робинсон
Милуоки
(20 + 8 подборов + 10 передач),
Адетокумбо (13),
Снелл (12),
Мэйкер (9),
Деллаведова (7) Бизли старт;
(19),
Телетович (17),
Брогдон (17 + 8 подборов),
Монро (2). Вон
Дата проведения
12 февраля, 03.30,
«Wells Fargo Center»
Филадельфия
(19 + 7 подборов),
Ковингтон (19),
Ноэл (14),
Хендерсон (14),
Ильясова (11 + 10 передач) Макконнелл старт;
(19),
Шарич (11),
Стаускас (6),
Холмс (4),
Родригес (0). Луваву-Кабарро
Майами
(30 + 7 потерь),
Драгич (16),
Эллингтон (12 + 19 подборов),
Уайтсайд (4),
Макгрудер (0) Бэббит старт;
(26),
Дж. Джонсон (17),
Джонсон (2),
Уайт (2). Рид
Дата проведения
12 февраля, 05.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(40 + 8 передач + 8 потерь),
Харден (19 + 10 подборов),
Беверли (16),
Андерсон (9 + 9 подборов),
Ариза (9) Капела старт;
(14),
Деккер (9),
Брюэр (8),
Харрелл (5),
Макдэниэлс (2),
Браун (2 + 7 подборов),
Нене (0). Эннис
Финикс
(18),
Букер (14),
Уоррен (13 + 8 подборов),
Лень (7),
Крисс (3) Найт старт;
(13 + 6 передач),
Юлис (12),
Барбоза (12),
Дадли (3),
Прайс (3),
Такер (2),
Джонс (2). Уильямс
Дата проведения
12 февраля, 03.30,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(27),
Ирвинг (27 + 12 передач + 6 потерь),
Джеймс (16 + 9 подборов),
Лав (13 + 13 подборов),
Томпсон (9) Лиггинс старт;
(14),
Корвер (8),
Фрай (7),
Уильямс (4). Джефферсон
Денвер
(27 + 13 подборов + 5 потерь),
Йокич (16),
Харрис (13),
Чендлер (12 + 8 подборов + 8 передач),
Нельсон (3) Артур старт;
(16),
Мюррэй (12),
Бартон (6),
О’Брайант (4),
Эрнангомес (0),
Мудиай (0),
Миллер (0). Бизли
Дата проведения
12 февраля, 04.30,
«Chesapeake Energy Arena»
Оклахома-Сити
(47 + 11 подборов + 8 передач + 11 потерь),
Уэстбрук (20),
Оладипо (13),
Адамс (9),
Сабонис (6 + 11 подборов) Роберсон старт;
(8),
Грант (5),
Морроу (4),
Ловернь (2),
Абринес (0),
Пэйн (0),
Кристон (0). Коллисон
Голден Стэйт
(34 + 9 подборов),
Дюрэнт (26 + 8 подборов + 9 передач),
Карри (26),
Томпсон (16),
МакГи (6 + 8 подборов + 8 передач) Грин старт;
(8),
Игудала (6),
Ливингстон (4),
МакАду (4),
Луни (0),
Уэбер (0),
Кларк (0),
Маккоу (0). Джонс
Дата проведения
12 февраля, 05.00,
«American Airlines Center»
Даллас
(20 + 6 передач),
Мэттьюз (14),
Сет Карри (14),
Новицки (8),
Барнс (7) Уильямс старт;
(10 + 7 передач),
Феррелл (10),
Бруссино (9),
Андерсон (9),
Пауэлл (5),
Харрис (4 + 15 подборов),
Межри (2). Финни-Смит
Орландо
(14),
Фурнье (10),
Уотсон (8),
Ибака (7),
Хезонья (3 + 10 подборов) Вучевич старт;
(15 + 7 подборов),
Бийомбо (8),
Пэйтон (7),
Грин (5),
Рудеж (3). Огастин
Дата проведения
12 февраля, 06.00,
«Vivint Smart Home Arena»
Юта
(31),
Хэйворд (22),
Джордж Хилл (14 + 14 подборов),
Гобер (8),
Инглс (6) Фэйворс старт;
(8),
Лайлс (6),
Диао (4),
Джонсон (3),
Беркс (2),
Экзам (0). Мак
Бостон
(29),
Томас (16 + 9 подборов),
Хорфорд (10),
Смарт (5),
Джонсон (2) Браун старт;
(19 + 7 подборов),
Олиник (16),
Грин (10),
Янг (5),
Розир (0). Жеребко
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
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