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НХЛ. «Оттава» обышграла «Айлендерс», «Даллас» сильнее «Каролины» и другие результаты
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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