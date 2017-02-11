﻿ НХЛ. «Оттава» обышграла «Айлендерс», «Даллас» сильнее «Каролины» и другие результаты. 21.by
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НХЛ. «Оттава» обышграла «Айлендерс», «Даллас» сильнее «Каролины» и другие результаты

12.02.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Ванкувер 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Дата проведения
11 февраля, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Хорват (Берроуз, Хансен)
1:1 – 13 Миллер (Ватрано, Спунер)
2:1 – 19 Ватрано (Крюг, Крейчи)
2:2 – 40 Берроуз (Хорват, Хансен)
3:2 – 42 Миллер (Ватрано, Хэйс)
3:3 – 54 Гранлунд (Хаттон, Эдлер)
4:3 – 58 Пастрняк (МакКуайд, Крейчи)
Вратари: Худобин 29/32  Миллер 26/30.

 

Оттава – Айлендерс 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Дата проведения
11 февраля, 21.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Стоун (Карлссон)
2:0 – 24 Смит (Фанюф, Террис)
3:0 – 27 Пажо (Пайэтт)
Вратари: Андерсон 33/33  Грайсс 21/24.

 

Филадельфия – Сан-Хосе 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
11 февраля, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 46 Проворов (Ворачек, Макдоналд)
1:1 – 49 Марло (Торнтон, Лабанк)
2:1 – 61 Симмондс ()
Вратари: Нойвирт 23/24  Делл 33/35.

 

Нэшвилл – Флорида 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Ягр (Юбердо, Йэндл)
1:1 – 9 Йоси ()
1:2 – 25 Йокинен (Смит, Трочек)
2:2 – 26 Арвидссон (Йоси, Эллис)
2:3 – 27 Бьюгстэд (Пысик, Сгарбосса)
2:4 – 27 Трочек ()
2:5 – 29 Барков (Юбердо)
3:5 – 37 Арвидссон (Эллис)
3:6 – 42 Юбердо (Петрович)
4:6 – 58 Арвидссон (Йернкрук, Вебер)
4:7 – 59 Трочек (Смит, Йокинен)
Вратари: Сарос 18/20, Ринне 12/16  Луонго 26/30.

 

Даллас – Каролина 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Линделль ()
2:0 – 5 Ивс (Бенн, Икин)
3:0 – 6 Маккензи ()
3:1 – 25 Ахо (Дж.Стаал, Линдхольм)
4:1 – 37 Ивс (Бенн, Факса)
4:2 – 45 Фолк (Дж.Стаал, Линдхольм)
5:2 – 50 Крэкнелл (Маккензи)
Вратари: Лехтонен 22/24  К. Уорд 22/27.

 

Коламбус – Детройт 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
12 февраля, 01.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Дженнер (Дубински)
1:1 – 16 Ванек (Хелм, Зеттерберг)
2:1 – 31 Эткинсон (Дубински, Дженнер)

 

Виннипег – Тампа-Бэй 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Пойнт (Друэн)
0:2 – 17 Бойл (Дотчин, Хедман)
0:3 – 22 Палат (Шустр, Пойнт)
1:3 – 51 Труба (Уилер, Бафлин)
1:4 – 59 Хедман (Пакетт, Палат)

 

Торонто – Баффало 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Кэйн (Айкел, Райнхарт)
0:2 – 5 Райнхарт (Айкел, Окпосо)
0:3 – 18 Кэйн (Фалк, Айкел)
1:3 – 35 Марнер (Зайцев, Бозак)

 

Монреаль – Сент-Луис 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Берглунд (Шварц, Пьетранжело)
1:1 – 16 Уэбер (Пачиоретти)
1:2 – 27 Перрон (Шаттенкирк, Лехтеря)
2:2 – 32 Пачиоретти (Патерин, Болье)
2:3 – 39 Берглунд (Пьетранжело, Баумистер)
2:4 – 58 Берглунд (Шварц, Перрон)

 

Рейнджерс – Колорадо 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Клайн (Линдберг, Шей)
1:1 – 19 Ландескуг (Тютин, Маккиннон)
1:2 – 23 Митчелл (Игинла, Комо)
2:2 – 42 Клайн (Линдберг, Фаст)
3:2 – 45 Нэш (Макдона, Степан)
4:2 – 58 Хэйс ( Миллер, Грабнер)

 

Вашингтон – Анахайм 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
Дата проведения
12 февраля, 03.30, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Оши ( Бэкстрем, Юханссон)
2:0 – 14 Бэкстрем (Оши, Овечкин)
3:0 – 17 Уилсон (Бигл, Уинник)
3:1 – 27 Сильверберг (Гецлаф, Кольяно)
4:1 – 32 Уинник ()
4:2 – 37 Линдхольм (Сильверберг, Гецлаф)
4:3 – 49 Кеслер (Фаулер)
4:4 – 51 Гецлаф (Биекса, Фаулер)
5:4 – 57 Сэнфорд (Нисканен, Коннолли)
6:4 – 59 Юханссон ( Бэкстрем)

 

Аризона – Питтсбург 4:3 (0:0, 2:1, 1:2)
Дата проведения
12 февраля, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 25 Арчибальд (Кюнхакль, Фер)
1:1 – 26 Ридер ()
2:1 – 29 Ганзал (Экман-Ларссон, Врбата)
3:1 – 43 Ганзал (Доми, Экман-Ларссон)
3:2 – 54 Арчибальд ()
3:3 – 59 Кессел (Летанг, Гюнцель)
4:3 – 64 Мерфи (Бурмистров)

 

Эдмонтон – Чикаго 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Марун (Макдэвид)
1:1 – 5 Паник (Сибрук, Шмальц)
1:2 – 9 Кэйн (Тэйвс, Паник)
1:3 – 28 ван Римсдайк ()
1:4 – 38 Паник (Кэйн, Тэйвс)
1:5 – 55 Анисимов (Кэмпбелл, Кэйн)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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