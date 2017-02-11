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Главный тренер «Адирондака»: «Бросок и умение обращаться с шайбой – лучшие качества Фальковского»

12.02.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Адирондака» Кэйл Маклин поделился мнением об игре белорусского защитника Степана Фальковского.

«Мне кажется, что Фальковский достиг действительно значительного прогресса с точки зрения понимания того, как играть на профессиональном уровне. Думаю, ему еще предстоит очень длинный путь, но я впечатлен тем, как он адаптировался к игре в нападении на этом уровне, понял важность позиционной игры. Думаю, именно в этом заключается его рост прямо сейчас.

Бросок и умение обращаться с шайбой – лучшие качества Фальковского. Когда он получает шайбу, он способен не только бросить, но и сохранить владение в трудных ситуациях.

Он обладает различными навыками на хорошем уровне при том, что является очень габаритным игроком. Это его огромный плюс. Умения пользоваться своими данными делает его исключительным игроком. Он умеет двигаться на площадке. При своем росте он не является неуклюжим. Сочетая эти качества с длинными руками, он становится очень эффективным при контроле шайбы и организации игры.

Сейчас нам важно найти с Фальковским взаимопонимание. Он молодой игрок, ему предстоит еще многому научиться в понимании игры. Нужно научиться понимать, что от него требуют тренеры и партнеры на площадке. Сейчас мы обращаем больше внимания на его игру в обороне и в нейтральной зоне. Ему еще предстоит многому научиться», – сказал Маклин.

 
 
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Главный тренер «Адирондака» Кэйл Маклин поделился мнением об игре белорусского защитника Степана Фальковского.

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