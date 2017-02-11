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Белорусские теннисистки повели 2:1 в матче Кубка федерации против Голландии
12.02.2017 12:34 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису повела 2:1 в матче первого круга (четвертьфинал) мировой группы Кубка федерации.
12 февраля, во второй день поединка, который проходит на минской "Чижовка-Арене", первый номер хозяек Александра Саснович (128-е место в рейтинге) ВТА выиграла у лидера соперниц, полуфиналистки прошлогоднего открытого чемпионата Франции Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
Саснович могла решить судьбу встречи во втором сете при счете 5:3 и 40:0 на своей подаче, но дрогнула, допустив две двойные ошибки. После этого белорусская теннисистка сделала брейк.
В первый день Саснович победила Михаэллу Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2 (встреча продолжалась 2 часа 8 минут), а Арина Соболенко (142) уступила Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 (2 часа 22 минуты).
Сегодня Соболенко встретится с Крайчек, а затем состоится парная встреча: Ольга Говорцова (203-е место в парном рейтинге) и Вера Лапко (239) против Синди Берхер (171) и Аранчи Рус (189). Капитаны команд имеют право заменить теннисисток.
Победитель матча выйдет в полуфинал Мировой группы, проигравший будет соперничать за право остаться в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.
Во второй день матча на "Чижовка-Арену" прибыл Александр Лукашенко.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 12 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису повела 2:1 в матче первого круга (четвертьфинал) мировой группы Кубка федерации. 12 февраля, во второй день...
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