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Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в Австрии
12.02.2017 12:59 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
Это первый пьедестал спортсменки после ее возвращения в биатлон.
(Будет дополнено.)
БелаПАН.
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Минск, 12 февраля. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Это первый...
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