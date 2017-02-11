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Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в Австрии

12.02.2017 12:59 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 12 февраля. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

Это первый пьедестал спортсменки после ее возвращения в биатлон.

(Будет дополнено.)
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 февраля. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Это первый...

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