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Триумф Домрачевой: с 27 места в спринте на второе пасьюте
12.02.2017 13:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
ХОХФИЛЬЦЕН, 12 фев — Sputnik. Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Дальмайер в воскресенье победила с результатом 28 минут 2,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место у Дарьи Домрачевой. Замкнула тройку лидеров чешка Габриэла Коукалова (+16,6; 3 промаха).
Лучшая из россиянок — Ирина Старых, занявшая четвертое место (+35,9; без промахов).
(последует)
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ХОХФИЛЬЦЕН, 12 фев — Sputnik. Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Дальмайер в воскресенье...
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