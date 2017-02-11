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Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в Австрии (дополнено)
12.02.2017 13:17 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
Спортсменка ушла на десятикилометровую дистанцию 27-й и финишировала с результатом 28 минут 13,9 секунды, ни разу не промахнувшись на четырех огневых рубежах. Домрачева на 11,6 секунды отстала от немки Лауры Дальмайер (1+0+0+0; стартовала второй) и на 5 секунд опередила победительницу спринта чешку Габриэлу Коукалову (2+0+1+0), которая замкнула тройку сильнейших.
Это первый пьедестал белорусской спортсменки после возвращения в спорт.
Надежда Скардино заняла 19-е место (29.37,7; 1+0+0+0; стартовала 25-й), Ирина Кривко — 45-е (31.07,9; 1+0+0+2; стартовала 35-й).
Медальный зачет: Германия (3, 1, 0), Чехия (1, 0, 1), Франция (0, 1, 2), Беларусь, Норвегия (по 0, 1, 0), Россия (0, 0, 1).
Сегодня состоится также мужская гонка преследования на 12,5 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 12 февраля. Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Спортсменка ушла на...
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