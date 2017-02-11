Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала результаты гонки преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, где она заняла второе место.

– Что для тебя значит эта медаль?

– Эта медаль очень много значит для меня, для всей нашей команды. Я хочу поблагодарить мою команду, каждого из моих тренеров за то, что они верили в меня и делали все, чтобы я могла подготовиться к гонкам в собственном режиме, потому что ситуация была особенной. Я очень благодарна за веру в меня.

Мы снова и снова видим, что командный дух очень важен в нашем виде спорта. Спасибо команде и моей семье – они сделали для меня так много, оказав такую поддержку.

– Что ты думаешь про Уле Эйнара, которому еще предстоит бежать сегодня?

– Надеюсь, он сосредоточится на своей гонке. Посмотрим. Мне не нравится говорить об ожиданиях. Я просто пойду смотреть гонку по телевизору с хорошими чувствами и надеюсь, что все будет хорошо, – сказала Домрачева в эфире NRK.