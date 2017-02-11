ХОХФИЛЬЦЕН, 12 фев — Sputnik. Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Дальмайер в воскресенье победила с результатом 28 минут 2,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место у Дарьи Домрачевой. Замкнула тройку лидеров чешка Габриэла Коукалова (+16,6; 3 промаха).

Корреспондент Sputnik наблюдал за стартом, стрельбой и серебряным финишем Дарьи Домрачевой на стадионе в Хозфильцие и одним из первых поздравил белорусскую биатлонистку с победой над неуверенностью и неточностью.

Чистая стрельба — залог успеха

Наконец-то на улице белорусских болельщиков праздник! Стартовавшая на 27 месте дарья Домрачева была предельно сосредоточена и аккуратно на стрельбище: в итоге серебряная медаль, бурные аплодисменты на стадионе и отличное настроение в команде. То, на что мы так надеялись в последний год, произошло — королева биатлона возвращается в форму и на пьедестал.

Надо было видеть, как счастлив был Эдер, как перепригивал он через заборчики, чтобы с тренерской биржи добежать до трассы и подподрить Дашу, уходящую с нулями после четвертой стрельбы.

Надо было слышать, как радовалась успеху белорусской биатлонистки российская официальная делегация: они поаплодировали Домрачевой, переждали финиш Коукаловой и только потом "включили патриотизм", когда четвертой пересекла финишную прямую Ирина Старых.

И наконец-то на стадионе в Хохфильцине появились, отсутствовавшие в первые соревновательные дни, белорусские флаги. Пока только два. Но впереди индивидуалка и масс-старт. А значит, надежда на новые достижения любимицы белорусских болельщиков и ее подруг по команде.

"Я просто разозлилась"

Пресс-конференция Дарьи Домрачевой началась задолго до ее официального старта: белорусскую биатлонистку журналисты буквально рвали на части сразу после финиша, затем после цветочной церемонии, а также успели основательно распросить и в самом пресс-центре, пока соперницы Лаура Дальмайер и Габи Коукалова пили миниралку и ждали отмашки от организаторов.

Дарья честно призналась, что не помнит, когда ей в последний раз удалось отстреляться без промаха на всех четырех рубежах. "Я рада, что получилось сконцентрироваться. Просто разозлилась", — сказала Даша.

(последует)