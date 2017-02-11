|
Беларусь выиграла у Голландии в первом круге Мировой группы Кубка федерации
12.02.2017 14:42 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису вышла в полуфинал Мировой группы Кубка федерации.
В первом круге на корте минской "Чижовка-Арены" команда под руководством Эдуарда Дуброва досрочно выиграла у Голландии — 3:1.
В первый день, 11 февраля, Александра Саснович (128-е место в рейтинге ВТА) победила Михаэллу Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2 (встреча продолжалась 2 часа 8 минут), а Арина Соболенко (142) уступила полуфиналистке прошлогоднего чемпионата Франции Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 (2 часа 22 минуты).
Во второй день Саснович выиграла у Бертенс — 6:3, 6:4 (1 час 23 минуты), а Соболенко была сильнее Крайчек — 7:6 (7:5), 6:4 (1 час 37 минут).
Согласно расписанию состоится также парная встреча, которая уже не имеет турнирного значения: Ольга Говорцова (203-е место в парном рейтинге) и Вера Лапко (239) против Синди Берхер (171) и Аранчи Рус (189). Капитаны команд имеют право заменить теннисисток.
Во второй день на арену прибыли Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем.
В полуфинале 22—23 апреля белорусские теннисистки сыграют на выезде с победителем пары Швейцария — Франция.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису вышла в полуфинал Мировой группы Кубка федерации. В первом круге на корте минской "Чижовка-Арены" команда под...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии