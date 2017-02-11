Известный белорусский бизнесмен Владимир Япринцев в очередной раз подтвердил готовность участвовать в проекте минского «Динамо». Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на слова самого Япринцева.

«Что касается другого спортивного проекта, минского футбольного клуба «Динамо», то бывший акционер «Трайпла» снова выразил готовность участвовать, если позовут. По его словам, он знает, что нужно делать с «Динамо», но есть юридические вопросы, которые невозможно решить без горисполкома — основного, по словам Япринцева, спонсора и владельца клуба», – говорится в тексте журналиста Tut.by Владислава Голубева.

По информации Tribuna.com, контрольный пакет акций «Динамо» принадлежит компании «Трайпл». У Мингорисполкома – 35 процентов. Остальные акции распределены между «Раковским броваром», БФСО «Динамо», «Белавиа» и «Белтелекомом».

В то же время, по информации Tribuna.com, за 2015-16 годы «Динамо» получило по льготе на земельный налог и налог на недвижимость около 13 млн долларов , а финансирование клубом «Трайпла» практически не производилось.

Также ранее сообщалось о том, что после решения депутатов все столичные клубы на данный момент лишились возможности финансироваться за счет льготы на земельный налог и налог на недвижимость. Ожидается, что решение может быть пересмотрено в ближайшее время.

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