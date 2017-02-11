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Кубок Федерации в Минске: белоруски обыграли теннисисток из Голландии
12.02.2017 15:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Сборная Беларуси по теннису выиграла команду Нидерландов в четвертьфинале Кубка Федерации в Минске со счетом 3:1, сообщает Sputnik.
Во второй соревновательный день Fed Cup на "Чижовка-Арене" уже состоялись два поединка одиночного разряда. В первом триумф праздновала Александра Саснович, переигравшая Кики Бертенс в двух сетах — 6:3, 6:4.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко и капитан команды Эдуард Дубров
Затем на корт вышли Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Белоруска взяла верх над соперницей — 7:6 (7:5), 6:4.
Ранее, в субботу,
Таким образом, счет стал 3:1 в пользу белорусских теннисисток и они ждут завершения матча Швейцария — Франция, с победителем которого сыграют 22-23 апреля в полуфинале Кубка Федерации.
В воскресенье еще состоится парная встреча Ольга Говорцова и Вера Лапко сразятся против Аранты Рус и Синди Бургер.
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Белоруски оформили себе досрочный выход в 1/2 благодаря победе Арины Соболенко над Михаэллой Крайчек.
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