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Кубок Федерации в Минске: белоруски обыграли теннисисток из Голландии

12.02.2017 15:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Сборная Беларуси по теннису выиграла команду Нидерландов в четвертьфинале Кубка Федерации в Минске со счетом 3:1, сообщает Sputnik.

Во второй соревновательный день Fed Cup на "Чижовка-Арене" уже состоялись два поединка одиночного разряда. В первом триумф праздновала Александра Саснович, переигравшая Кики Бертенс в двух сетах — 6:3, 6:4.

Кубок Федерации в Минске: белоруски обыграли теннисисток из Голландии
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко и капитан команды Эдуард Дубров

Затем на корт вышли Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Белоруска взяла верх над соперницей — 7:6 (7:5), 6:4.

Ранее, в субботу, Саснович победила Крайчек — 4:6,6:3, 6:2. Затем Соболенко уступила Бертенс — 6:3, 6:7, 4:6.

Таким образом, счет стал 3:1 в пользу белорусских теннисисток и они ждут завершения матча Швейцария — Франция, с победителем которого сыграют 22-23 апреля в полуфинале Кубка Федерации.

В воскресенье еще состоится парная встреча Ольга Говорцова и Вера Лапко сразятся против Аранты Рус и Синди Бургер.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруски оформили себе досрочный выход в 1/2 благодаря победе Арины Соболенко над Михаэллой Крайчек.

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