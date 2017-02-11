МИНСК, 12 фев — Sputnik. Сборная Беларуси по теннису выиграла команду Нидерландов в четвертьфинале Кубка Федерации в Минске со счетом 3:1, сообщает Sputnik.

Во второй соревновательный день Fed Cup на "Чижовка-Арене" уже состоялись два поединка одиночного разряда. В первом триумф праздновала Александра Саснович, переигравшая Кики Бертенс в двух сетах — 6:3, 6:4.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусская теннисистка Арина Соболенко и капитан команды Эдуард Дубров

Затем на корт вышли Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Белоруска взяла верх над соперницей — 7:6 (7:5), 6:4.

Ранее, в субботу, Саснович победила Крайчек — 4:6,6:3, 6:2 . Затем Соболенко уступила Бертенс — 6:3, 6:7, 4:6 .

Таким образом, счет стал 3:1 в пользу белорусских теннисисток и они ждут завершения матча Швейцария — Франция, с победителем которого сыграют 22-23 апреля в полуфинале Кубка Федерации.

В воскресенье еще состоится парная встреча Ольга Говорцова и Вера Лапко сразятся против Аранты Рус и Синди Бургер.