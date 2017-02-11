Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сообщила, что дочь Ксения находится вместе с ней в Хохфильцене.

«Дочка находится здесь со мной, за ней присматривает няня. Кроме того, завтра сюда приедет моя мама, которая поможет заботиться о ней.

Сейчас я мечтаю о том, чтобы вернуться в отель, обнять, поцеловать ее и порадоваться вместе с ней завоеванной медали.

Она у меня хорошая девочка и дает мне высыпаться, я лишь несколько раз просыпалась, чтобы покормить ее, но это нормально», – сказала Домрачева.