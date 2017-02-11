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Соболенко рассказала, о чем говорил Лукашенко перед игрой с голландками
12.02.2017 16:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в раздевалке сказал "пару ласковых и настроил на матч", рассказала теннисистка Арина Соболенко.
В воскресенье благодаря победе Соболенко над голландкой Михаэллой Крайчек (7:6 (7:5), 6:4)
Президент Беларуси Александр Лукашенко с женской сборной Беларуси по теннису
"На "Чижовка-Арене" присутствовал президент, он еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч", — рассказала Соболенко, слова которой приводит
Спортсменка отметила, что, когда увидела на трибунах большое количество зрителей, испугалась. "Но потом, оказавшись в родной теннисной стихии, успокоилась и пришла в себя", — продолжила теннисистка.
Соболенко поделилась, что в матче против Крайчек "постоянно пыталась бороться с собой". По словам белоруски, она старалась выиграть для команды решающее третье очко.
"От меня в противостоянии с голландками тоже немало зависело, ведь первому номеру команды всегда очень трудно тянуть воз, когда второй номер все порет. А так получилась, что я немного помогла Саше Саснович, прибавив к ее двум победам свою", — сказала Соболенко.
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Президент Беларуси перед началом матчей 1/4 финала Кубка Федерации зашел в раздевалку женской сборной и провел с ними беседу.
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