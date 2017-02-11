МИНСК, 12 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в раздевалке сказал "пару ласковых и настроил на матч", рассказала теннисистка Арина Соболенко.

В воскресенье благодаря победе Соболенко над голландкой Михаэллой Крайчек (7:6 (7:5), 6:4) Беларусь впервые в истории вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации . Перед воскресными поединками на "Чижовка-Арене" с белорусскими теннисистками пообщался глава государства. "Я, конечно, не пришел вас учить. Просто я пришел, чтобы вы не переживали. Не хочу сказать, что вышли на площадку и все забыли. Это невозможно для спортсменов. Вы же вчера играли, волнения уже быть не должно", — сказал Лукашенко.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко с женской сборной Беларуси по теннису

"На "Чижовка-Арене" присутствовал президент, он еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч", — рассказала Соболенко, слова которой приводит "Прессбол" .

Спортсменка отметила, что, когда увидела на трибунах большое количество зрителей, испугалась. "Но потом, оказавшись в родной теннисной стихии, успокоилась и пришла в себя", — продолжила теннисистка.

Соболенко поделилась, что в матче против Крайчек "постоянно пыталась бороться с собой". По словам белоруски, она старалась выиграть для команды решающее третье очко.

"От меня в противостоянии с голландками тоже немало зависело, ведь первому номеру команды всегда очень трудно тянуть воз, когда второй номер все порет. А так получилась, что я немного помогла Саше Саснович, прибавив к ее двум победам свою", — сказала Соболенко.