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Арина Соболенко: «Лукашенко до матча заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч»

12.02.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белоруска Арина Соболенко рассказала про победный матч Кубка федерации против голландки Михаэлы Крайчек (7:6 (7:5), 6:4). Эта виктория обеспечила сборной Беларуси выход в полуфинал турнира.

«В этом матче постоянно пыталась бороться с собой, стараясь выиграть для команды решающее третье очко. От меня в противостоянии с голландками тоже немало зависело, ведь первому номеру команды всегда очень трудно тянуть воз, когда второй номер все порет. А так получилась, что я немного помогла Саше Саснович, прибавив к ее двум победам свою.

Во второй день соревнований я не готовилась к кому-то конкретно: мне было все равно, против кого играть. Вышла Крайчек – ок, пусть будет Крайчек. Я настраивалась на матч, а не на соперницу. Поначалу, когда увидела на арене столько народу, я даже испугалась, но потом, оказавшись в родной теннисной стихии, успокоилась и пришла в себя. На «Чижовка-Арене» присутствовал президент, он еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч», – сказала Соболенко.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко рассказала про победный матч Кубка федерации против голландки Михаэлы Крайчек (7:6 (7:5), 6:4).

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