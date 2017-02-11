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В матче Кубка федерации Беларусь выиграла у Голландии со счетом 4:1
12.02.2017 16:39 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Итоговый счет матча первого круга Мировой группы Кубка федерации Беларусь — Голландия 4:1 в пользу хозяек.
В парной встрече, которая уже не имела турнирного значения, Ольга Говорцова (203-е место в парном рейтинге ВТА) и Вера Лапко (239) за 1 час 6 минут выиграли у Синди Берхер (171) и Аранчи Рус (189) — 6:4, 6:2.
Перед этим Александра Саснович (128-е место в одиночном рейтинге) победила полуфиналистку прошлогоднего открытого чемпионата Франции Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:4, а Арина Соболенко (142) взяла верх над Михаэллой Крайчек (253) — 7:6 (7:5), 6:4.
В первый день, 11 февраля, Саснович победила Крайчек — 4:6, 6:3, 6:2, а Соболенко уступила Бертенс — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.
В полуфинале Мировой группы 22—23 апреля белорусская сборная сыграет с Францией или Швейцарией.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 12 февраля. Итоговый счет матча первого круга Мировой группы Кубка федерации Беларусь — Голландия 4:1 в пользу хозяек. В парной встрече, которая уже не...
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