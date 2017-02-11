В Минувшую субботу на минском стадионе Училища Олимпийского Резерва проходили соревнования по снежному регби "Люты Кубак", которые организовывала Белорусская федерация регби. За звание чемпионов боролись 8 мужских команд и 3 женских, участники которых представляли Минск, Гомель и Столин. В результате четырёхчасового соперничества были определены победители: команда "Харугва" из Минска (мужчины) и "Севен Линкс" из Гомеля (женщины).

Ттакой вид регби — зрелищный вид спорта, из-за снега некоторые элементы игры, особенно — схватки, выглядят в высшей степени динамично.