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"Люты кубак": белорусы поучаствовали в соревнованиях по снежному регби

12.02.2017 17:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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В Минувшую субботу на минском стадионе Училища Олимпийского Резерва проходили соревнования по снежному регби "Люты Кубак", которые организовывала Белорусская федерация регби. За звание чемпионов боролись 8 мужских команд и 3 женских, участники которых представляли Минск, Гомель и Столин. В результате четырёхчасового соперничества были определены победители: команда "Харугва" из Минска (мужчины) и "Севен Линкс" из Гомеля (женщины).

Ттакой вид регби — зрелищный вид спорта, из-за снега некоторые элементы игры, особенно — схватки, выглядят в высшей степени динамично.

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Снежное регби - достаточно распространённая командная игра, правила которой отличаются от других её видов. Так, в отличие от классического регби, для получения...

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