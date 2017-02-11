Президент Беларуси Александр Лукашенко перед матчем с Голландией в рамках Кубка Федерации посетил раздевалку сборной и выступил с напутственным словом.

«Я, конечно, не пришел вас учить. Наверное, я меньше в теннисе разбираюсь. Я пришел, чтобы вы не переживали. Не хочу сказать, чтобы вышли на площадку и про все забыли. Это же невозможно для спортсмена, да? Вы же вчера играли. Ну какое волнение? Волнения уже быть не должно. Знайте, что всегда надо сыграть так, как от тебя не ждут. В общем, главное, девчонки, не переживайте. Все преодолимо. Вот поверьте моему опыту. Они [Голландия] не настолько сильны, чтобы у вас дома выигрывать», – сказал Лукашенко.

Напомним, сегодня наша команда победила Голландию со счетом 4:1 и вышла в полуфинал.