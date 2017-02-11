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Две медали на семью: Бьорндален вслед за Домрачевой стал призером ЧМ
12.02.2017 17:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Легендарный норвежский биатлонист Уде Эйнар Бьорндален выиграл бронзовую награду в гонке преследования на Чемпионате мира в Австрии, сообщает Sputnik.
© Sputnik Александр Вильф
В воскресенье в австрийском Хохфильцене завершился очередной соревновательный день мирового биатлонного первенства. Программу закрывал мужской пасьют.
Победу в гонке праздновал француз Мартен Фуркад с результатом 30 минут 16,9 секунды (1 промах). Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (+22,8 секунды; 3). Третьим стал еще один представитель Норвегии Уле Эйнар Бьорндален (+25,6 секунды; 1).
Белорус Сергей Бочарников показал 40-й результат (+3 минуты 6,9 секунды; 3).
Ранее состоялась женская гонка преследования. Золото в ней досталось немецкой биатлониске Лауре Дальмайер,
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Легендарный норвежский биатлонист Уде Эйнар Бьорндален выиграл бронзовую награду в гонке преследования на Чемпионате мира в Австрии,...
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