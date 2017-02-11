МИНСК, 12 фев — Sputnik. Легендарный норвежский биатлонист Уде Эйнар Бьорндален выиграл бронзовую награду в гонке преследования на Чемпионате мира в Австрии, сообщает Sputnik.



© Sputnik Александр Вильф Триумф Домрачевой: с 27 места в спринте на второе в пасьюте

В воскресенье в австрийском Хохфильцене завершился очередной соревновательный день мирового биатлонного первенства. Программу закрывал мужской пасьют.

Победу в гонке праздновал француз Мартен Фуркад с результатом 30 минут 16,9 секунды (1 промах). Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (+22,8 секунды; 3). Третьим стал еще один представитель Норвегии Уле Эйнар Бьорндален (+25,6 секунды; 1).

Белорус Сергей Бочарников показал 40-й результат (+3 минуты 6,9 секунды; 3).

Ранее состоялась женская гонка преследования. Золото в ней досталось немецкой биатлониске Лауре Дальмайер, серебро — белоруске Дарье Домрачевой , бронза — чешке Габриэле Коукаловой.