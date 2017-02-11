В матче чемпионата Греции «Платаниас» – «ПАС Яннина» (3:3, второй тайм) белорусский форвард хозяев Николай Сигневич вышел с первых минут.

Отметим, что Сигневич отдал голевую передачу на 38-й минуте встречи и Якумакис сократил отставание в счете. А во втором тайме нападающий отличился забитым голом на 51-й минуте встречи и его команда вышла вперед в матче 3:2, отыгравшись со счета 0:2.

Добавим, что ранее Сигневич отличился дебютным голом за «Платаниас». В последних трех матчах белорус выходит на поле с первых минут.