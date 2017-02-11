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«Платаниас» – «ПАС Яннина». Сигневич забил гол и отдал голевую передачу
12.02.2017 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата Греции
Отметим, что Сигневич отдал голевую передачу на 38-й минуте встречи и Якумакис сократил отставание в счете. А во втором тайме нападающий отличился забитым голом на 51-й минуте встречи и его команда вышла вперед в матче 3:2, отыгравшись со счета 0:2.
Добавим, что ранее Сигневич
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В матче чемпионата Греции «Платаниас» – «ПАС Яннина» (3:2, второй тайм) белорусский форвард хозяев Николай Сигневич вышел с первых минут.
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