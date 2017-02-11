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Виктория Азаренко: «Поздравления нашей команде и стране с выходом в полуфинал Кубка Федерации!»
12.02.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила сборную Беларуси с победой над Голландией в Кубке Федерации (4:1).
«Поздравления нашей команде и стране с выходом в полуфинал Кубка Федерации! Молодчинки девчонки! Ура», – написала Азаренко в своем твиттере.
Напомним, наша команда пробилась в полуфинал Кубка Федерации. В ближайшее время станет известен соперник нашей команды на этой стадии.
Виктория Азаренко после рождения пока не сможет помочь сборной Беларуси.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила сборную Беларуси с победой над Голландией в Кубке Федерации (4:1).
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