Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила сборную Беларуси с победой над Голландией в Кубке Федерации (4:1).

«Поздравления нашей команде и стране с выходом в полуфинал Кубка Федерации! Молодчинки девчонки! Ура», – написала Азаренко в своем твиттере.

Напомним, наша команда пробилась в полуфинал Кубка Федерации. В ближайшее время станет известен соперник нашей команды на этой стадии.

Виктория Азаренко после рождения пока не сможет помочь сборной Беларуси.