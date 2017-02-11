Как сообщалось ранее, сегодня сборная Беларуси победила Голландию (4:1) и вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации.

За выход в финал наша команда 22-23 апреля сыграет с победителем матча Швейцария – Франция, который проходит в Женеве.