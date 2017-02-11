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Кубок Федерации. Беларусь за выход в финал сыграет с победителем матча Швейцария – Франция
12.02.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, сегодня сборная Беларуси победила Голландию (4:1) и вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации.
За выход в финал наша команда 22-23 апреля сыграет с победителем матча Швейцария – Франция, который проходит в Женеве.
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Как сообщалось ранее, сегодня сборная Беларуси победила Голландию (4:1) и вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации.
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