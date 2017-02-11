Белорусская баскетболистка женской команды «Цмоки-Минск» Рэйчел Териот рассказала о жизни в нашей стране спустя шесть месяцев после приезда в Беларусь.

«Честно говоря, здесь все по-другому. Беларусь и США — это небо и земля. Мне сложно объяснить, что именно отличается, но мне пришлось привыкать абсолютно ко всему: супермаркетам, еде, другим машинам на улицах, отсутствию привычных брендов в магазинах. Когда я только приехала в Беларусь, то не столько думала о новой ментальности или стране, сколько о том, что я впервые уехала одна из дома на долгое время. Я переехала не просто в другую страну, а в другую часть света. Пару лет назад я летала с командой колледжа в Австралию, но в той поездке нас было много, а в Беларусь предстояло ехать в одиночестве. Беларусь открыла для меня Европу – я никогда ранее не была в странах Старого Света.

Мои друзья действительно хотят посмотреть Европу. Не скажу, что именно Беларусь, ведь в сознании некоторых американцев Европа – это нечто единое. Наверное, только необразованные американцы думают, что Европа – это одна страна, хотя большинство жителей США знают лишь крупнейшие европейские страны – Великобританию, Германию, Францию. Когда я рассказываю в Америке, что играю в Беларуси, люди удивляются: «Оу, где это находится?». На что я отвечаю: «Гугл в помощь, ребята». Моим родителям интересно посмотреть страну, в которой я живу. Но не думаю, что они приедут в Беларусь. Все-таки у них постоянная работа, а поездка в Минск отняла бы много времени.

Я живу в районе станции метро «Тракторный завод», неподалеку от нашей арены «Минск-2006». Клуб предложил мне этот вариант, хотя жизнь в отеле, наверное, была бы легче. Я стараюсь готовить самостоятельно, но все еще не привыкла к белорусским продуктам – они отличаются от наших. Американцев ругают за пристрастие к фастфуду. Лично я не фанат этой еды, хотя иногда заглядываю McDonalds, если хочу сэкономить время. Порой проще заехать на «Макдрайв» и купить перекус, чем тратить время у плиты. Эта еда очень доступна, поэтому она так популярна. Конечно, если постоянно питаться только фастфудом, это до добра не доведет, но раз в неделю можно и пообедать.

Я люблю мексиканскую кухню, но не всегда нахожу в Минске ингредиенты, чтобы приготовить какое-то блюдо. После Рождества привезла из дома набор соусов и специй, которых не продают в Беларуси. Немного сложно ориентироваться в белорусских товарах, потому что они по-другому упакованы и расфасованы: не всегда могу понять, молоко это или сметана.

Я не разбираюсь, какой производитель лучше, а какой хуже, поэтому все дегустирую и изучаю методом проб и ошибок. Как-то купила молочный шоколад, оказывается, на упаковке было написано «шоколад с кофейным вкусом». Я, конечно, не смогла прочесть вовремя. Я не переношу кофе, поэтому была разочарована: думала, наслажусь молочной шоколадкой, а она с кофе, ха-ха. Иногда меня смущает сочетание некоторых продуктов в готовых блюдах – с опаской смотрю на многие намиксованные салаты. Серьезно отличаются и цены на еду: американский ланч обходится где-то в 17 долларов, а в Беларуси можно пообедать за три-четыре. То есть обед в моем родном Огайо стоит в пять раз дороже, чем в Минске. Белорусские и американские цены вообще не стоит сравнивать. Скажем, в Минске на женский баскетбол можно ходить бесплатно. В Америке билет на игру команды колледжа стоит десять баксов, а на встречу НБА – 50», – сказала Териот.