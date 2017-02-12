Генсек БАТЭ и колумнист «Прессбол» Андрей Вашкевич поделился мнением о том, что Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала «БК-Сетанта».

«Пятничное заседание совета клубов в Доме футбола длилось более трех часов, но оно того стоило. Презентация новой ТВ-концепции для высшей лиги от Владимира Бережкова и Всеволода Майорова интригует небывалой основательностью подхода.

Это настоящий стартап, прошедший банковскую экспертизу на предмет получения кредита и оцененный потенциальными партнерами, в том числе «Белтелекомом». Проект хорошо обсчитан, и это дает надежду на успех.

Как измерить вероятность возможного успеха? Кажется, за это браться сейчас вообще бесполезно. Белорусский спорт – крайне рискованное поле для любого бизнеса, чтобы строить какие-то прогнозы.

Однако о многом говорит сам факт, что за дело берется Всеволод Майоров – настоящий телевизионный профи, имеющий и большой опыт работы на БТ, и успешный отрезок в качестве главы «Сетанты-Спорт» в Беларуси.

Пожалуй, это первая серьезная попытка вписать белорусский футбол в настоящий бизнес-процесс по лекалам западных лиг. По сути, кстати, это создание профессиональной лиги, только задом наперед. Обычно клубы объединяются, чтобы продавать телеправа. На этот раз ТВ собрало клубы, чтоб попытаться сделать из их матчей продукт и на нем зарабатывать.

Клубам не обещают скорых барышей, но их не было и при действующей модели взаимодействия с ТВ. С другой стороны, команды ничем не рискуют, если не считать некоторых доработок стадионов.

Получится у «Сетанты» – и качество (и вообще наличие) показа белорусский футбол перестанет быть зависимым от «Славянского базара» и прочих более важных мероприятий. Причем не только белорусского, но и еврокубкового.

Ничем не рискуют и зрители. Блестящая дипломатическая работа организаторов нового проекта позволила оставить на канале «Беларусь 5» столько отечественного футбола, сколько тот сможет взять.

Рискует «Сетанта» – выигрывают телезрители. Кажется, это идеальная комбинация. Бывает, что болеешь за отдельного игрока, команду, сборную. Сейчас пришло время болеть за телеканал. Ведь если не получится сейчас, то сложно сказать, кто возьмется за наш футбол еще», – написал Вашкевич в своей колонке на сайте газеты «Прессбол».

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