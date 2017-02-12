﻿ НБА. «Миннесота» примет на своем паркете «Чикаго», «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Миннесота» примет на своем паркете «Чикаго», «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» и другие матчи

12.02.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Миннесота» примет на своем паркете «Чикаго», «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Чикаго 117:89 (34:17, 23:23, 27:25, 33:24)
Дата проведения
12 февраля, 23.30, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Уиггинс (27), Таунс (22 + 7 подборов), Рубио (17 + 11 передач), Дженг (10 + 13 подборов), Раш (5)  старт; Бьелица (16), Мухаммад (12), Стивенсон (6), Олдрич (2), Данн (0), Джонс (0).
Чикаго
Макдермотт (16), Картер-Уильямс (12 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лопес (10), Грант (8), Гибсон (2)  старт; Портис (16), Рондо (10 + 6 передач + 5 потерь), Фелисио (7), Кэнан (5), Валентайн (3).

 

Нью-Йорк – Сан-Антонио 94:90 (18:21, 24:27, 27:17, 25:25)
Дата проведения
12 февраля, 23.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (25 + 7 подборов), Роуз (18), Порзингис (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Эрнангомес (12 + 9 подборов), Ли (9)  старт; Холидэй (6), О’Куинн (4 + 7 подборов), Дженнингс (2), Томас (2).
Сан-Антонио
Ленард (36 + 9 подборов), Олдридж (15 + 10 подборов), Грин (6), Дедмон (3 + 7 подборов), Паркер (0)  старт; Ли (10 + 7 подборов), Миллс (8), Андерсон (5), Джинобили (4), Бертанс (3).

 

Торонто – Детройт 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36)
Дата проведения
13 февраля, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (26 + 7 подборов), Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (15), Кэрролл (15), Пелтль (5)  старт; Джозеф (8), Росс (7), Ногейра (6), Пауэлл (2).
Детройт
Колдуэлл-Поуп (21), М-с Моррис (11), Драммонд (10 + 18 подборов), Джексон (6), Луэр (2)  старт; Харрис (24), Смит (15), Джонсон (11), Бэйнс (2 + 7 подборов).

 

Сакраменто – Новый Орлеан 51:52 (2 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью
Сакраменто
Коллисон (14), Казинс (14 + 8 подборов), Куфос (4), Маклемор (3), Аффлало (1).
Новый Орлеан
Дэвис (21), Хилл (9), Холидэй (7), Хилд (5), Каннингем (5).

 

 
 
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В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Миннесота» примет на своем паркете «Чикаго», «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио».

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