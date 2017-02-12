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НБА. «Миннесота» примет на своем паркете «Чикаго», «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» и другие матчи
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В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Миннесота» примет на своем паркете «Чикаго», «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 февраля, 23.30, «Target Center»
- Миннесота
-
Уиггинс (27),
Таунс (22 + 7 подборов),
Рубио (17 + 11 передач),
Дженг (10 + 13 подборов),
Раш (5) старт;
Бьелица (16),
Мухаммад (12),
Стивенсон (6),
Олдрич (2),
Данн (0),
Джонс (0).
- Чикаго
-
Макдермотт (16),
Картер-Уильямс (12 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь),
Лопес (10),
Грант (8),
Гибсон (2) старт;
Портис (16),
Рондо (10 + 6 передач + 5 потерь),
Фелисио (7),
Кэнан (5),
Валентайн (3).
- Дата проведения
-
12 февраля, 23.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Энтони (25 + 7 подборов),
Роуз (18),
Порзингис (16 + 7 подборов + 4 блок-шота),
Эрнангомес (12 + 9 подборов),
Ли (9) старт;
Холидэй (6),
О’Куинн (4 + 7 подборов),
Дженнингс (2),
Томас (2).
- Сан-Антонио
-
Ленард (36 + 9 подборов),
Олдридж (15 + 10 подборов),
Грин (6),
Дедмон (3 + 7 подборов),
Паркер (0) старт;
Ли (10 + 7 подборов),
Миллс (8),
Андерсон (5),
Джинобили (4),
Бертанс (3).
- Дата проведения
-
13 февраля, 02.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
ДеРозан (26 + 7 подборов),
Валанчюнас (17 + 9 подборов),
Лаури (15),
Кэрролл (15),
Пелтль (5) старт;
Джозеф (8),
Росс (7),
Ногейра (6),
Пауэлл (2).
- Детройт
-
Колдуэлл-Поуп (21),
М-с Моррис (11),
Драммонд (10 + 18 подборов),
Джексон (6),
Луэр (2) старт;
Харрис (24),
Смит (15),
Джонсон (11),
Бэйнс (2 + 7 подборов).
- Дата проведения
-
13 февраля, 05.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Коллисон (14),
Казинс (14 + 8 подборов),
Куфос (4),
Маклемор (3),
Аффлало (1).
- Новый Орлеан
-
Дэвис (21),
Хилл (9),
Холидэй (7),
Хилд (5),
Каннингем (5).
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В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Миннесота» примет на своем паркете «Чикаго», «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио».
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