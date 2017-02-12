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В полуфинале Мировой группы Кубка федерации белорусские теннисистки сыграют дома со Швейцарией

12.02.2017 22:38 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 12 февраля. В полуфинале Мировой группы Кубка федерации (второй круг) женская сборная Беларуси по теннису сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет 22—23 апреля в Минске.

В первом круге 11—12 февраля белорусская сборная победила дома Голландию — 4:1. С таким же счетом швейцарки выиграли у француженок.

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает восьмое место, Швейцария — седьмое.

Во втором полуфинале встретятся Чехия, одолевшая Испанию — 3:2, и победитель пары США — Германия, где пока счет 2:0 в пользу американок.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 февраля. В полуфинале Мировой группы Кубка федерации (второй круг) женская сборная Беларуси по теннису сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет 22—23...

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