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Лукашенко поздравил Домрачеву с серебряной медалью на чемпионате мира
12.02.2017 19:36 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке преследования.
"Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения — прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства пожелал Домрачевой и ее близким крепкого здоровья, счастья и успехов.
Дарья Домрачева — трехкратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке...
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