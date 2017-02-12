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Лукашенко поздравил Домрачеву с серебряной медалью на чемпионате мира

12.02.2017 19:36 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке преследования.

"Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения — прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства пожелал Домрачевой и ее близким крепкого здоровья, счастья и успехов.

Дарья Домрачева — трехкратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке...

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