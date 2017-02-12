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Белорусский биатлонист Бочарников занял 40-е место в гонке преследования на чемпионате мира в Австрии

12.02.2017 17:55 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 12 февраля. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял 40-е место в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

Спортсмен ушел на дистанцию 12,5 км 44-м и финишировал с результатом 33 минуты 23,8 секунды, трижды промахнувшись при стрельбе (0+1+1+1).

Другие представители страны в гонке не участвовали, так как показали низкие результаты в спринте.

Награды ЧМ завоевали француз Мартен Фуркад (30.16,9; 0+0+0+1; стартовал третьим), норвежец Йоханнес Бё (+22,8; 1+1+1+0; стартовал вторым) и его соотечественник муж Дарьи Домрачевой Оле-Эйнар Бьорндален (+25,6; 0+0+0+1; стартовал восьмым). Сама Домрачева 12 февраля заняла второе место в женской гонке преследования на 10 км.

Медальный зачет (после пяти гонок): Германия (3, 1, 0), Франция (1, 1, 2), Чехия (1, 0, 1), Норвегия (0, 2, 1), Беларусь (0, 1, 0), Россия (0, 0, 1).

13 и 14 февраля на чемпионате мира дни отдыха, 15-го состоится женская индивидуальная гонка на 15 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 февраля. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял 40-е место в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен ушел на...

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