﻿ Кураньи покинул расположение брестского «Динамо» и улетел из Турции. 21.by
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Кураньи покинул расположение брестского «Динамо» и улетел из Турции

13.02.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Немецкий нападающий Кевин Кураньи, который провел несколько тренировок с брестским «Динамо» и сыграл в контрольной встрече с загребским «Динамо» (0:1), покинул расположение белорусского клуба и уже улетел из Турции.

Напомним, ранее Кураньи уточнил, что не собирался подписывать контракт с брестским «Динамо». Агент 34-летнего немецкого футболиста позднее сообщил, что его клиент лишь поддерживал с белорусами форму.

Напомним, 13 февраля брестчане проведут спарринг с московскими одноклубниками. Встреча начнется в 17:00 по белорусскому времени.

Сергей Кайко: «Спикеры брестского «Динамо» отработали тему Кураньи не столько в информационном жанре, сколько в развлекательном»

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Немецкий нападающий Кевин Кураньи, который провел несколько тренировок с брестским «Динамо» и сыграл в контрольной встрече с загребским «Динамо» (0:1), покинул...

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