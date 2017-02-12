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Антонио Конте: «На титул в АПЛ претендуют шесть клубов»

13.02.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте после ничьей с «Бернли» (1:1) поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге.

«До конца чемпионата еще 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул претендуют сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться все что угодно. Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как сегодня. Я доволен отношением игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент.

Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников.

Мы стремимся побеждать в каждом матче, но необходимо понимать, что иногда бывают очень сложные игры. Я расстроен, что мы потеряли очки, но доволен работой, целеустремленностью и стремлением победить моих футболистов», – сказал Конте.

После 25 матчей «Челси» возглавляет таблицу АПЛ с 60 очками.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте после ничьей с «Бернли» (1:1) поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге.

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