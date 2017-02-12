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Кевин Кураньи: «Почему тренировался с брестским «Динамо»? Потому что мой хороший друг – президент клуба Вячеслав Сашко»
13.02.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что может завершить игровую карьеру.
– Почему в четверг играли за брестское “Динамо” против “Динамо” из Загреба?
– Вышел на поле всего на пять минут. У брестской команды в Турции сбор. Я там тренировался неделю.
– Почему именно с брестским “Динамо”?
– Потому что мой хороший друг – президент клуба Вячеслав Сашко. Мы спросили, есть ли возможность сейчас с ними потренироваться. И клуб дал согласие.
– Не собираетесь перейти в брестское “Динамо”?
– Нет. Просто тренируюсь.
– До сих пор получаете удовольствие от футбола?
– Поверьте, все еще... Сейчас как раз размышляю: играть дальше или заканчивать карьеру. Окончательное решение приму после разговора с семьей.
– Правда, что вы начали учиться, чтобы получить тренерскую лицензию?
– Еще нет. Но, наверное, в будущем этим займусь. В Германии, – сказал Кураньи.
Последним клубом 34-летнего немца был «Хоффенхайм», который он покинул по окончании прошлого сезона.
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Кевин Кураньи: «Почему тренировался с брестским «Динамо»? Потому что мой хороший друг – президент клуба Вячеслав Сашко»
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что может завершить игровую карьеру.
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