Директор Белорусской теннисной федерации Антон Юспа рассказал об оценке матча Кубка Федерации против Голландии в Минске.

«Один из представителей ITF сказал, что не видел такой организации уже 25 лет. Думаю, это самая высокая оценка со стороны международной федерации того, как сработали все наши службы. Я доволен такой оценкой», – сказал Юспа в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

Напомним, матч прошел на «Чижовка-Арене».

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