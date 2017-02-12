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Директор Белорусской теннисной федерации: «Один из представителей ITF сказал, что не видел такой организации как в Минске уже 25 лет»

13.02.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор Белорусской теннисной федерации Антон Юспа рассказал об оценке матча Кубка Федерации против Голландии в Минске.

«Один из представителей ITF сказал, что не видел такой организации уже 25 лет. Думаю, это самая высокая оценка со стороны международной федерации того, как сработали все наши службы. Я доволен такой оценкой», – сказал Юспа в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

Напомним, матч прошел на «Чижовка-Арене».

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Теги: Минск
 
 
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Директор Белорусской теннисной федерации Антон Юспа рассказал об оценке матча Кубка Федерации против Голландии в Минске.

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