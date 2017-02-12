|
Беларусь – Швейцария: следующий матч Кубка Федерации пройдет в Минске
13.02.2017 09:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису в апреле сыграет в Минске против команды Швейцарии в полуфинальном матче Кубка Федерации, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне в "Чижовка-Арене" команда Эдуарда Дуброва в четвертьфинальном поединке одолела теннисисток из Нидерландов со счетом 4:1. Победу белорусской сборной принесли Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко.
Соперником белорусок в 1/2 станет команда Швейцарии, одолевшая Францию — 4:1. Игра за выход в финал состоится 2-23 апреля в Минске. В белорусскую столицу приедет экс-первая ракетка планеты Мартина Хингис, в настоящая время выступающая в парном разряде.
Ранее белоруски и швейцарки встречались трижды в рамках розыгрыша Кубка Федерации. На счету Беларуси лишь одна победа.
В командном женском рейтинге сборная Беларуси сейчас на 8-м месте, Швейцария на одну позицию выше.
В другом полуфинале действующие обладатели Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису в апреле сыграет в Минске против команды Швейцарии в полуфинальном матче Кубка Федерации, сообщает Sputnik. ...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии