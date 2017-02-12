МИНСК, 13 фев — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису в апреле сыграет в Минске против команды Швейцарии в полуфинальном матче Кубка Федерации, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Кубок Федерации в Минске: белоруски обыграли теннисисток из Голландии

Накануне в "Чижовка-Арене" команда Эдуарда Дуброва в четвертьфинальном поединке одолела теннисисток из Нидерландов со счетом 4:1. Победу белорусской сборной принесли Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко.

Соперником белорусок в 1/2 станет команда Швейцарии, одолевшая Францию — 4:1. Игра за выход в финал состоится 2-23 апреля в Минске. В белорусскую столицу приедет экс-первая ракетка планеты Мартина Хингис, в настоящая время выступающая в парном разряде.

Ранее белоруски и швейцарки встречались трижды в рамках розыгрыша Кубка Федерации. На счету Беларуси лишь одна победа.

В командном женском рейтинге сборная Беларуси сейчас на 8-м месте, Швейцария на одну позицию выше.

В другом полуфинале действующие обладатели Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США.