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Беларусь – Швейцария: следующий матч Кубка Федерации пройдет в Минске

13.02.2017 09:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису в апреле сыграет в Минске против команды Швейцарии в полуфинальном матче Кубка Федерации, сообщает Sputnik.

Беларусь – Швейцария: следующий матч Кубка Федерации пройдет в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Кубок Федерации в Минске: белоруски обыграли теннисисток из Голландии

Накануне в "Чижовка-Арене" команда Эдуарда Дуброва в четвертьфинальном поединке одолела теннисисток из Нидерландов со счетом 4:1. Победу белорусской сборной принесли Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко.

Соперником белорусок в 1/2 станет команда Швейцарии, одолевшая Францию — 4:1. Игра за выход в финал состоится 2-23 апреля в Минске. В белорусскую столицу приедет экс-первая ракетка планеты Мартина Хингис, в настоящая время выступающая в парном разряде.

Ранее белоруски и швейцарки встречались трижды в рамках розыгрыша Кубка Федерации. На счету Беларуси лишь одна победа.

В командном женском рейтинге сборная Беларуси сейчас на 8-м месте, Швейцария на одну позицию выше.

В другом полуфинале действующие обладатели Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису в апреле сыграет в Минске против команды Швейцарии в полуфинальном матче Кубка Федерации, сообщает Sputnik. ...

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