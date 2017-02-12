Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко рассказал о том, что его больше всего удивило в минской команде.

- Что вас больше всего удивило в команде?

– То, что в наше нелегкое время нашлись ребята, которые пошли на достаточно серьезный шаг и создали клуб, не обладая большими финансовыми возможностями. Создать что-то серьезное на ровном месте – для меня это показатель того, что люди действительно разбираются в своем деле и хотят чего-то добиться. И, как я понял, планы у клуба большие. Руководители хотят развиваться. Это меня и подкупило. А денежный вопрос при подписании контракта во главу угла не ставился. Могу лишь сказать, что речь велась далеко не о самых больших деньгах по меркам белорусского футбола.

Вот еще одно наблюдение. В Украине государство не вкладывает деньги в футбол. Он держится исключительно на инвесторах. Насколько я знаю, «вороны» – единственная частная команда высшей лиги Беларуси. И этим «Крумкачы» больше напоминают украинские команды, чем белорусские.

Мы сейчас не можем провести сбор за рубежом, но я очень хотел, чтобы он все-таки состоялся, а у футболистов был нормальный тренировочный процесс. Наш руководитель Денис Шунто пошел навстречу. Мы посмотрели несколько мест, побывали в близлежащих городах, но в итоге удалось договориться с федерацией провести сбор на ее базе, за что мы очень благодарны АБФФ. Для нас это наилучший вариант. Здесь созданы все условия для хорошей работы и проживания. В нашем распоряжении тренажерный и аэробный залы. Летом можно работать на натуральных полях, зимой – в футбольном манеже. Похожие базы в Украине есть только у топ-клубов, – сказал Пятенко.

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