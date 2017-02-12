|
Дарья Домрачева: «Немного учу норвежский, но выучу лучше вместе с моей малышкой»
13.02.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева дала небольшое интервью на норвежском языке после гонки преследования на чемпионате мира.
– Как это было?
– Это было очень хорошо!
– Ты так здорово говоришь по-норвежски!
– Я учу немного, но, думаю, что выучу лучше вместе с моей малышкой, – сказала Домрачева в эфире NRK.
Напомним, что летом прошлого года спортсменка вышла замуж за норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, в октябре у пары родилась дочь Ксения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева дала небольшое интервью на норвежском языке после гонки преследования на чемпионате мира.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии