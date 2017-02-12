Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева дала небольшое интервью на норвежском языке после гонки преследования на чемпионате мира.

– Как это было?

– Это было очень хорошо!

– Ты так здорово говоришь по-норвежски!

– Я учу немного, но, думаю, что выучу лучше вместе с моей малышкой, – сказала Домрачева в эфире NRK.

Напомним, что летом прошлого года спортсменка вышла замуж за норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, в октябре у пары родилась дочь Ксения.

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