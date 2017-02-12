В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» разгромил «Манчестер» (10:4). Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский отметился дублем, завершил матч с показателем полезности «+2», нанес 2 броска. Также Фальковский был признан второй звездой матча.

Роман Дюков в матче не участвовал.

В 38 матчах Фальковский набрал 24 (15+9) очка. Отметим, что в последних 8 играх белорус набрал 15 (9+5) баллов. Фальковский является вторым бомбардиром среди защитников команды.

Главный тренер «Адирондака»: «Бросок и умение обращаться с шайбой – лучшие качества Фальковского»