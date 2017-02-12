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ECHL. Фальковский третий раз в сезоне отметился дублем
13.02.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» разгромил «Манчестер» (10:4). Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский отметился дублем, завершил матч с показателем полезности «+2», нанес 2 броска. Также Фальковский был признан второй звездой матча.
Роман Дюков в матче не участвовал.
В 38 матчах Фальковский набрал 24 (15+9) очка. Отметим, что в последних 8 играх белорус набрал 15 (9+5) баллов. Фальковский является вторым бомбардиром среди защитников команды.
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В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» разгромил «Манчестер» (10:4).
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