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Бьорндален и Домрачева в Хохфильцене повторили успех семьи Пуаре

13.02.2017 12:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален и его супруга белоруска Дарья Домрачева стали первой семейной парой с 2004 года, выигравшей медали Чемпионата мира в один день, сообщает Sputnik.

Бьорндален и Домрачева в Хохфильцене повторили успех семьи Пуаре
© Sputnik Александр Вильф
Триумф Домрачевой: с 27 места в спринте на второе в пасьюте

Накануне в австрийском Хохфильцене в рамках мирового биатлонного первенства состоялись сразу две гонки — мужской и женский пасьют. Домрачева завоевала серебряную награду, Бьорндален — бронзовую. Интересно, что легендарный 43-летний норвежец завоевывает медали на каждом планетарном первенстве, начиная 1997 года.

"Для меня эта гонка сложилась фантастически. Это, по-сути, победа. Я безумно счастлив. Ну и серебро от Дарьи Домрачевой тоже просто великолепно!" — рассказал Бьорндален, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, в последний раз муж и жена поднимались на пьедестал в один день ЧМ в далеком 2004 году в немецком Оберхофе. Тогда, француз Рафаэль Пуаре был вторым в гонке преследования, а его супруга Лив-Грете одержала победу. В том же году на ЧМ супруги выиграли золото в масс-стартах. В 2013-м пара развелась.

Сейчас в Хохфильцене два дня выходных. Соревнования возобновятся 15 февраля — на старт выйдут женщины (индивидуальная гонка). 

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска завоевала свою первую награду спустя 134 после рождения дочери Ксении, а ее супруг уже 20 лет подряд берет медали на ЧМ.

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