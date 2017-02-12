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Бьорндален и Домрачева в Хохфильцене повторили успех семьи Пуаре
13.02.2017 12:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален и его супруга белоруска Дарья Домрачева стали первой семейной парой с 2004 года, выигравшей медали Чемпионата мира в один день, сообщает Sputnik.
© Sputnik Александр Вильф
Накануне в австрийском Хохфильцене в рамках мирового биатлонного первенства состоялись сразу две гонки — мужской и женский пасьют.
"Для меня эта гонка сложилась фантастически. Это, по-сути, победа. Я безумно счастлив. Ну и серебро от Дарьи Домрачевой тоже просто великолепно!" — рассказал Бьорндален, слова которого приводит
Напомним, в последний раз муж и жена поднимались на пьедестал в один день ЧМ в далеком 2004 году в немецком Оберхофе. Тогда, француз Рафаэль Пуаре был вторым в гонке преследования, а его супруга Лив-Грете одержала победу. В том же году на ЧМ супруги выиграли золото в масс-стартах. В 2013-м пара развелась.
Сейчас в Хохфильцене два дня выходных. Соревнования возобновятся 15 февраля — на старт выйдут женщины (индивидуальная гонка).
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Белоруска завоевала свою первую награду спустя 134 после рождения дочери Ксении, а ее супруг уже 20 лет подряд берет медали на ЧМ.
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