МИНСК, 13 фев — Sputnik. Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален и его супруга белоруска Дарья Домрачева стали первой семейной парой с 2004 года, выигравшей медали Чемпионата мира в один день, сообщает Sputnik.



© Sputnik Александр Вильф Триумф Домрачевой: с 27 места в спринте на второе в пасьюте

Накануне в австрийском Хохфильцене в рамках мирового биатлонного первенства состоялись сразу две гонки — мужской и женский пасьют. Домрачева завоевала серебряную награду , Бьорндален — бронзовую . Интересно, что легендарный 43-летний норвежец завоевывает медали на каждом планетарном первенстве, начиная 1997 года.

"Для меня эта гонка сложилась фантастически. Это, по-сути, победа. Я безумно счастлив. Ну и серебро от Дарьи Домрачевой тоже просто великолепно!" — рассказал Бьорндален, слова которого приводит Dagbladet .

Напомним, в последний раз муж и жена поднимались на пьедестал в один день ЧМ в далеком 2004 году в немецком Оберхофе. Тогда, француз Рафаэль Пуаре был вторым в гонке преследования, а его супруга Лив-Грете одержала победу. В том же году на ЧМ супруги выиграли золото в масс-стартах. В 2013-м пара развелась.

Сейчас в Хохфильцене два дня выходных. Соревнования возобновятся 15 февраля — на старт выйдут женщины (индивидуальная гонка).