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Златан Ибрагимович: «Условия для продления контракта с «МЮ» выполнены, но я решил пока ничего не продлевать»

13.02.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что уже имеет возможность продлить контракт с клубом.

«Есть ли условия, которые мне нужно выполнить для продления контракта? Что-то вроде того. Мне нужно забить сто голов!

Условия уже выполнены. Но еще ничего не продлено. Это мое решение. Мне нужно подождать, посмотрим, что будет», – сказал 35-летний Ибрагимович.

 

 
 
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что уже имеет возможность продлить контракт с клубом.

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