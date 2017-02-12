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Златан Ибрагимович: «Условия для продления контракта с «МЮ» выполнены, но я решил пока ничего не продлевать»
13.02.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что уже имеет возможность продлить контракт с клубом.
«Есть ли условия, которые мне нужно выполнить для продления контракта? Что-то вроде того. Мне нужно забить сто голов!
Условия уже выполнены. Но еще ничего не продлено. Это мое решение. Мне нужно подождать, посмотрим, что будет», – сказал 35-летний Ибрагимович.
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Златан Ибрагимович: «Условия для продления контракта с «МЮ» выполнены, но я решил пока ничего не продлевать»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что уже имеет возможность продлить контракт с клубом.
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