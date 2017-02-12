Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что уже имеет возможность продлить контракт с клубом.

«Есть ли условия, которые мне нужно выполнить для продления контракта? Что-то вроде того. Мне нужно забить сто голов!

Условия уже выполнены. Но еще ничего не продлено. Это мое решение. Мне нужно подождать, посмотрим, что будет», – сказал 35-летний Ибрагимович.