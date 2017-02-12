Экс-полузащитник «Нафтана» Игорь Зюлев подписал контракт с «Ислочью».

С 2009 года и до конца минувшего сезона Зюлев защищал цвета «Нафтана», за который в общей сложности сыграл более 200 матчей.

В прошлом сезоне 33-летний Зюлев провел за новополоцкий клуб 28 матчей в чемпионате, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.





Фото: официальный сайт «Ислочи»