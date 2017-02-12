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Зюлев подписал контракт с «Ислочью»
13.02.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник «Нафтана» Игорь Зюлев подписал контракт с «Ислочью».
С 2009 года и до конца минувшего сезона Зюлев защищал цвета «Нафтана», за который в общей сложности сыграл более 200 матчей.
В прошлом сезоне 33-летний Зюлев провел за новополоцкий клуб 28 матчей в чемпионате, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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Экс-полузащитник «Нафтана» Игорь Зюлев подписал контракт с «Ислочью».
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