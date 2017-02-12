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«Прессбол»: Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов»
13.02.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».
В ближайшее время белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции.
Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ.
Напомним, «Крылья Советов» возглавляет белорусский специалист Вадим Скрипченко. После 17-и туров самарский клуб занимает 12-е место в чемпионате России.
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Полузащитник Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».
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