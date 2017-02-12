Полузащитник Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».

В ближайшее время белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции.

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ.

Напомним, «Крылья Советов» возглавляет белорусский специалист Вадим Скрипченко. После 17-и туров самарский клуб занимает 12-е место в чемпионате России.