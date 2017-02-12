﻿ Александр Ермакович: «Возможно прибытие на второй сбор нового защитника. Плюс ожидаем приезда на просмотр игроков группы атаки». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Ермакович: «Возможно прибытие на второй сбор нового защитника. Плюс ожидаем приезда на просмотр игроков группы атаки»

13.02.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о новичках команды.

– В состав БАТЭ влилась группа новичков. Хотелось бы услышать от вас о первых впечатлениях.

– С точки зрения адаптации в коллективе проблем у Березкина, Жука и Рушевича нет. Что касается привыкания к требованиям тренерского штаба, партнерам, их сильным и слабым сторонам, то здесь нужно время. Коль эти новички у нас, значит, имеют серьезный потенциал. Верим в них, в их способность помочь нашей команде.

– Проясните ситуацию по Остоичу, который находился на просмотре.

– Видно, что Милош – квалифицированный футболист, с хорошей школой – является воспитанником белградского «Партизана». И оставил о себе весьма хорошее впечатление. Остоич присоединится к БАТЭ на втором сборе.

– Каковы на данный момент кондиции Милуновича?

– Понятное дело, Неманье после столь длительного простоя приходится нелегко. Тем не менее он набирает форму, тренируется наравне с остальными. Планируем, что и Милунович на следующем сборе сыграет в контрольных матчах.

– Какие проблемные позиции обнаружены по итогам завершившегося тренинг-кэмпа?

– Ответ напрашивается сам собой, учитывая, что в спарринге с «Черноморцем» на месте центрального защитника действовал Яблонский. Вполне возможно прибытие на второй сбор и еще одного игрока на эту позицию. Плюс ожидаем приезда на просмотр игроков группы атаки.

– Поделитесь планами на ближайшие дни.

– Команда получит два выходных, а в четверг и пятницу будет тренироваться на полях АБФФ в столичной Веснянке. Ну а 18 февраля снова отправимся в Белек, – сказал Ермакович.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
14-летний хоккеист погиб после драки в СДЮСШОР «Витязь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика