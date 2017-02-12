Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о новичках команды.

– В состав БАТЭ влилась группа новичков. Хотелось бы услышать от вас о первых впечатлениях.

– С точки зрения адаптации в коллективе проблем у Березкина, Жука и Рушевича нет. Что касается привыкания к требованиям тренерского штаба, партнерам, их сильным и слабым сторонам, то здесь нужно время. Коль эти новички у нас, значит, имеют серьезный потенциал. Верим в них, в их способность помочь нашей команде.

– Проясните ситуацию по Остоичу, который находился на просмотре.

– Видно, что Милош – квалифицированный футболист, с хорошей школой – является воспитанником белградского «Партизана». И оставил о себе весьма хорошее впечатление. Остоич присоединится к БАТЭ на втором сборе.

– Каковы на данный момент кондиции Милуновича?

– Понятное дело, Неманье после столь длительного простоя приходится нелегко. Тем не менее он набирает форму, тренируется наравне с остальными. Планируем, что и Милунович на следующем сборе сыграет в контрольных матчах.

– Какие проблемные позиции обнаружены по итогам завершившегося тренинг-кэмпа?

– Ответ напрашивается сам собой, учитывая, что в спарринге с «Черноморцем» на месте центрального защитника действовал Яблонский. Вполне возможно прибытие на второй сбор и еще одного игрока на эту позицию. Плюс ожидаем приезда на просмотр игроков группы атаки.

– Поделитесь планами на ближайшие дни.

– Команда получит два выходных, а в четверг и пятницу будет тренироваться на полях АБФФ в столичной Веснянке. Ну а 18 февраля снова отправимся в Белек, – сказал Ермакович.