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Александр Глеб может перейти в "Крылья Советов"

13.02.2017 15:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб проходит медицинский осмотр в самарском футбольном клубе "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.

Ранее издание "Прессбол" со ссылкой на собственные источники сообщило о возможном переходе Глеба в другой клуб — хавбека ждут в Самаре, где работает Вадим Скрипченко.

"Александр Глеб проходит медобследование в ФК  "Крылья Совеов", — говорится в сообщении самарцев в Twitter.

В настоящее время команда проводит сбор в Турции. По информации СМИ, соглашение Глеба, который находится в статусе свободного агента, будет рассчитано до конца нынешнего чемпионата.

Глеб уже выступал в составе "Крыльев" в 2012 году, приняв участие в восьми матчах чемпионата России.

В настоящее время "КС" занимают 12-е место (15 очков после 17 туров) в российской Премьер-лиге. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб проходит медицинский осмотр в самарском футбольном клубе "Крылья Советов", сообщает пресс-служба...

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