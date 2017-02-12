|
Александр Глеб может перейти в "Крылья Советов"
13.02.2017 15:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб проходит медицинский осмотр в самарском футбольном клубе "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.
Ранее издание "Прессбол" со ссылкой на собственные источники сообщило о возможном переходе Глеба в другой клуб — хавбека ждут в Самаре, где работает Вадим Скрипченко.
"Александр Глеб проходит медобследование в ФК "Крылья Совеов", — говорится в сообщении самарцев в Twitter.
В настоящее время команда проводит сбор в Турции. По информации СМИ, соглашение Глеба, который находится в статусе свободного агента, будет рассчитано до конца нынешнего чемпионата.
Глеб уже выступал в составе "Крыльев" в 2012 году, приняв участие в восьми матчах чемпионата России.
В настоящее время "КС" занимают 12-е место (15 очков после 17 туров) в российской Премьер-лиге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб проходит медицинский осмотр в самарском футбольном клубе "Крылья Советов", сообщает пресс-служба...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии