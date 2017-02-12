МИНСК, 13 фев — Sputnik. Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб проходит медицинский осмотр в самарском футбольном клубе "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.

Ранее издание "Прессбол" со ссылкой на собственные источники сообщило о возможном переходе Глеба в другой клуб — хавбека ждут в Самаре, где работает Вадим Скрипченко.

"Александр Глеб проходит медобследование в ФК "Крылья Совеов", — говорится в сообщении самарцев в Twitter.

В настоящее время команда проводит сбор в Турции. По информации СМИ, соглашение Глеба, который находится в статусе свободного агента, будет рассчитано до конца нынешнего чемпионата.

Глеб уже выступал в составе "Крыльев" в 2012 году, приняв участие в восьми матчах чемпионата России.

В настоящее время "КС" занимают 12-е место (15 очков после 17 туров) в российской Премьер-лиге.