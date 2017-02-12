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Драгун тренируется со второй командой московского «Динамо», но не принимает участия в матчах
13.02.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Станислав Драгун принимает участие в тренировочном процессе второй команды московского «Динамо». Футболист был завялен в числе участников
Однако белорусский игрок не принял участие ни в одном из четырех товарищеских матчей «Динамо-2».
Напомним,
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун принимает участие в тренировочном процессе второй команды московского «Динамо».
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