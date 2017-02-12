Белорусский полузащитник Станислав Драгун принимает участие в тренировочном процессе второй команды московского «Динамо». Футболист был завялен в числе участников первого и второго подготовительных сборов «Динамо-2» в Крымске.

Однако белорусский игрок не принял участие ни в одном из четырех товарищеских матчей «Динамо-2».

Напомним, ранее сообщалось , что московское «Динамо» готово расстаться с Драгуном.

Станислав Драгун: «Пока мне не объяснили причину перевода в «Динамо-2»