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Драгун тренируется со второй командой московского «Динамо», но не принимает участия в матчах

13.02.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун принимает участие в тренировочном процессе второй команды московского «Динамо». Футболист был завялен в числе участников первого и второго подготовительных сборов «Динамо-2» в Крымске.

Однако белорусский игрок не принял участие ни в одном из четырех товарищеских матчей «Динамо-2».

Напомним, ранее сообщалось, что московское «Динамо» готово расстаться с Драгуном.

Станислав Драгун: «Пока мне не объяснили причину перевода в «Динамо-2»

 
 
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун принимает участие в тренировочном процессе второй команды московского «Динамо».

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